Coca Cola minaccia di andarsene per colpa di plastic e sugar tax. Ecco quanto dichiarato da Giangiacomo Pierini , direttore della comunicazione dell’azienda, in un’intervista all’agenzia Radioco.



«Per ora l’azienda ha bloccato 49 milioni di investimenti nel nostro Paese – previsti per il 2020 – e tutti i piani di assunzione», dice Pierini. «A rischio anche la chiusura dello stabilimento di Marcianise, in Campania, piu’ vulnerabile rispetto allo stabilimento veneto di Nogara – il piu’ grande d’Europa – e quello di Oricola, in Abruzzo, che produce solo bevande gassate in Pet».

