Cinghiale in strada, l’animale attraversa le vie del centro cittadino e incontra un passante: ecco che cosa è successo

Non capita spesso, ma ogni tanto avviene. Un cinghiale ha attraversato le vie del centro cittadino. E’ accaduto a Bruino, in provincia di Torino. Alcuni cittadini hanno ripreso la scena sulla pagina Facebook ‘Il nuovo cacciatore piemontese’, ma per un passante in particolare si è trattato di brutti momenti. Ha cercato infatti di avvicinare l’animale, un errore che poteva costargli caro. Il cinghiale infatti ha caricato, rincorrendolo. L’uomo è stato costretto alla fuga trovando rifugio in un locale vicino. Il cinghiale, dopo un po’, si è allontanato fuggendo via. Un episodio che fa da monito a chiunque dovesse imbattersi in un animale selvatico del genere. Provare ad avvicinarli non è la cosa migliore, nemmeno scappare via a gambe levate immediatamente pero lo è. Il cinghiale potrebbe credere a un pericolo imminente e scappare nella nostra stessa direzione. Essendo più veloce dell’essere umano, ci raggiungerebbe anche in fretta. Il consiglio ideale è quello di mantenersi a distanza, non voltandogli mai le spalle e mantenendo la calma. Per allontanarsi, opportuno scegliere non la via di fuga principale che potrebbe seguire anche l’animale. Si può provare a fare rumore, magari con un bastone contro un albero. Il cinghiale è un animale fondamentalmente timoroso e a quel punto probabilmente scapperà.