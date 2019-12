Chris Horner, team manager Red Bull, ritiene che Max Verstappen sia il migliore pilota della Formula 1 e che possa conquistare il titolo in futuro.

Max Verstappen è senza dubbio uno dei top driver della Formula 1. In questi anni ha mostrato un talento enorme, migliorando particolarmente in quanto a costanza nel 2019.

Nell’ultimo campionato ha conquistato il maggior punteggio (278 punti) e il miglior piazzamento finale (terzo nella classifica generale) da quando corre in F1. Ha vinto tre gare, contro le due del 2018 e si è portato così a quota 8 in totale. Gli manca poco per la doppia cifra e, considerando i soli 22 anni, ne vincerà ancora moltissimi di Gran Premi.

Formula 1, Horner crede che Verstappen sia il migliore

Verstappen non ha avuto occasione di giocarsi un titolo mondiale di Formula 1 finora. Come abbiamo visto, nelle ultime sei stagioni è stata la Mercedes a dominare e alle altre scuderie sono rimaste le briciole. La Red Bull per il 2020 spera finalmente di poter ambire alla corona iridata, così da riuscire a convincere Max a rinnovare il contratto in scadenza.

Chris Horner, team manager Red Bull, ha una grande considerazione nei confronti del driver olandese: «Può competere per il titolo – ha detto a Marca – e dobbiamo dargli una macchina per permettergli di farlo. Se ce la facciamo, ho fiducia sul fatto che possa tenere il passo di Hamilton, della Mercedes e della Ferrari. Credo sia il migliore pilota di F1 in questo momento».

Horner pensa che a Verstappen non manchi il talento per poter conquistare il mondiale. Gli serve solo che la Red Bull gli metta a disposizione una monoposto vincente. Molto dipenderà pure da Honda, fornitrice dei motori. È stato un 2019 assolutamente positivo, però la casa di Tokyo deve comunque migliorare per far durare maggiormente le proprie power unit.

