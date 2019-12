Cecilia Rodriguez, ai microfoni della trasmissione di Real Time, Rivelo, confessa: “ho sofferto di anoressia e bulimia”, video.

Cecilia, la sorella di Belen Rodriguez, a Rivelo, il programma di Real Time condotto da Lorella Boccia, ha raccontato di aver sofferto di anoressia e bulimia.

“E’ una cosa che non ho mai raccontato, forse ad Ignazio. Ho avuto un periodo quando ero arrivata in Italia che volevo fare la modella e ovviamente lei mi hanno detto si ti prendiamo, ma devi lavorare sulla tua immagine, devi sistemare i denti, andare in palestra, metterti a dieta”, ha raccontato Cecilia.

“Mangiavo quantità industriali per saziarmi e dopo mi sentivo male e vomitavo. Ho sofferto di bulimia e anoressia”, racconta ancora. Poi il momento della rinascita: “era Natale ed eravamo a casa di Fabrizio Corona. Entro nel panico perchè mangiamo tanto. Allora vado in bagno, ma c’era un enorme corridoio e ho difficoltà a vomitare”, spiega. Ad accorgersi di tutto è stata la madre e Cecilia, poi, è riuscita a superare tutto.