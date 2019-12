Carlotta Mantovan oggi: la co-conduttrice di ‘Tutta Salute’ compie una divertente incursione a ‘La Prova del Cuoco’, il pubblico è tutto per lei.

È stato un vero successo la puntata de ‘La Prova del Cuoco’ con ospite speciale Carlotta Mantovan, non oggi ma tre giorni fa. La 36enne ex partecipante a Miss Italia 2001 (dove conobbe Fabrizio Frizzi per poi legarsi da allora a lui) ha preso parte al programma di gastronomia e cucina condotto dal 2018 da Elisa Isoardi. E la sua presenza ha divertito tutti. L’ospitata del volto televisivo originario di Mestre ha avuto luogo nell’ambito della tradizionale maratona dicembrina Telethon, per raccogliere fondi da devolvere alla ricerca sul cancro. A ‘La Prova del Cuoco’ Carlotta Mantovan ha indossato il temutissimo grembiule della ‘penalità’. Che finisce con l’inficiare uno dei due partecipanti della puntata del giorno. “In effetti sono una grossissima penalità in cucina, ma vengo qui per un’ottima causa”. Poi l’appello al pubblico. “Donate, mi raccomando. Ma non soltanto in questi giorni. Occorre farlo sempre. È importante farlo, perché la ricerca è utile per tutti noi”.

LEGGI ANCHE –> Carlotta Mantovan di nuovo felice, bacia il suo nuovo amore! FOTO

Carlotta Mantovan oggi, a ‘La Prova del Cuoco’ ammette “In cucina sono un disastro”

Visualizza questo post su Instagram #inostripomeriggi #letuemanigrandi #lenostrecarezze #noi #ilmioamore Un post condiviso da Carlotta Mantovan (@carlottamantovan2612) in data: 26 Nov 2019 alle ore 10:10 PST

Poi cerca di darsi da fare ai fornelli e non solo. Riceve delle istruzioni sul da farsi, ma con scarso successo. Anche se sembra che le riesca alquanto bene impastare. “E si, non me la cavo benissimo”, ammetterà poi. Ma con quel sorriso e con quegli occhi le si perdona tutto. Attualmente la mestrina, che compirà 37 anni il prossimo 26 dicembre, è impegnata all’interno del programma ‘Tutta Salute’. Si tratta del contenitore quotidiano in onda su Rai 3 a cura e con la conduzione del decano della televisione, Michele Mirabella. Poi, oltre a Telethon, abbiamo visto la Mantovan anche a ‘Portobello’ come co-conduttrice a fianco dell’amica Antonella Clerici, giusto un anno fa. Sul suo profilo Instagram invece non c’è spazio che per l’amata figlia Stella, avuta proprio da Fabrizio Frizzi, e per gli adorati cavalli. Animali che la accompagnano fin da quando era bambina.

LEGGI ANCHE –> La Mantovan ricomincia: la nuova vita in tre