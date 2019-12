Caso bambina morta asilo: una tragedia si è verificata in un istituto privato d’infanzia, dove una piccola di poco più di 2 anni è deceduta all’improvviso.

Bambina morta all’asilo in seguito ad un malore. La scoperta terribile l’ha fatta una maestra, che aveva notato come la piccola tardasse a svegliarsi dal riposino pomeridiano. L’episodio è avvenuto in una scuola per l’infanzia privata di Leinì, in provincia di Torino. A risultare fatale alla piccina, di soli 2 anni e mezzo di età, un attacco di cuore. A nulla è valso il trasferimento urgente in ospedale. La bambina morta molto probabilmente ha accusato una crisi epilettica che a sua volta ha portato alle gravi e fatali problematiche di natura cardiaca. Il personale del 118 ha raggiunto l’asilo nel breve volgere di pochi attimi, provando a rianimarla. Ma tutto è stato inutile. La Procura di Ivrea, che ha competenza territoriale su questa tragica vicenda, ha disposto lo svolgimento di un esame autoptico.

Bambina morta asilo, disposte una inchiesta ed l’autopsia

L’autopsia molto probabilmente confermerà quanto fatto sapere dai medici. Le maestre dell’asilo tenevano costantemente sotto controllo la bambina. Sapevano anche come doversi comportare in caso di convulsioni, una condizione che aveva già colpito la piccolissima vittima altre volte in passato. Dopo il pranzo la bimba era andata a dormire assieme agli altri compagni di classe e sembrava stare bene. Da quel sonno però non si è mai più risvegliata. Le forze dell’ordine, in particolare i carabinieri, stanno raccogliendo delle testimonianze per cercare di capire se possano esserci state delle incongruenze nel modo di badare alla bambina.

