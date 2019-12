I precedenti, le statistiche e dove vedere in tv e streaming il lunch match della diciassettesima giornata di Serie A Atalanta-Milan, in programma domenica 22 dicembre alle ore 12:30.

Domenica tra le varie partite in programma spicca il lunch match Atalanta–Milan che si disputerà al Gewiss Stadium alle 12:30. I padroni di casa, reduci dalla sconfitta in trasferta contro il Bologna, ma soprattutto della storica qualificazione agli ottavi di Champions League, dove affronteranno il Valencia, sono attualmente al 6 posto in classifica a quota 28 e puntano a rimanere in zona Europa. La formazione di Gasperini cerca punti per avvicinare la zona Champions attualmente distante 4 lunghezze. I rossoneri, invece, stanno tenendo un ruolino di marcia molto altalenante che ha fruttato 21 punti, 6 in meno di quelli conquistati l’anno scorso a questo punto della stagione. Un rendimento sino ad ora che non ha rispettato le aspettative considerato che l’obiettivo stagionale del Diavolo sembra essere quello di staccare un pass per una delle due competizioni europee.

Atalanta-Milan: dove vedere il lunch match

L’incontro del Gewiss Stadium è una dei tre match che verranno trasmessi in esclusiva da DAZN, attivabile sottoscrivendo un abbonamento al costo di 9,99€ mensili con la possibilità di attivare il rinnovo automatico. Il match sarà disponibile anche sul canale satellitare DAZN1, disponibile per i clienti Sky che hanno aderito all’offerta Sky-DAZN.

Atalanta-Milan: i precedenti tra le due società in Serie A

Le due compagini si sono affrontate nella massima serie sino ad oggi ben 116 volte, confronti il cui computo dà ampiamente ragione ai rossoneri capaci di vincere in 51 occasioni, contro 23 vittorie dell’Atalanta, 42 sono i pareggi complessivi. Più equilibrate, invece, le statistiche riguardanti i 58 match disputati tra le mura amiche dei bergamaschi: 23 vittorie per il Milan, 13 per la Dea, 22 le partite terminate con il segno X. I gol messi a segno nelle 116 sfide complessive sono 299: 187 rossoneri e 112 realizzati dai nerazzurri.

Atalanta-Milan: il direttore di gara dell’incontro

Per la gara è stato designato l’arbitro Federico La Penna della sezione arbitrale di Roma 1, coadiuvato dagli assistenti di linea Meli e Fiorito. Quarto uomo ufficiale della sfida sarà Mariani, mentre al VAR ci saranno Irrati e Di Paolo.

