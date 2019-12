L’ex concorrente di Amici Celebrities, Francesca Manzini, pubblica una foto scattata in ospedale e annuncia: “ho superato un piccolo male”.

Con una foto pubblicata su Instagram, l’ex concorrente di Amici Celebrities, Francesca Manzini ha annunciato di aver superato un piccolo male e che per farlo ha dovuto subire un’operazione. L’annuncio è arrivato con una foto scattata in ospedale.

Amici, Francesca Manzini in ospedale: “ho superato un piccolo male”

Lo scorso 18 dicembre, attraverso un breve video, Francesca Manzini aveva annunciato l’operazione che avrebbe subito. “Domani a quest’ora io chiuderò gli occhi per un po’ perché sconfiggerò un piccolo male”, aveva detto. Dopo 24 ore, Francesca ha pubblicato una foto annunciando l’esito dell’operazione.

“Il bello del male è che ti fa guardare avanti e ti fa semplificare i tuoi giorni… Pensate solo a ciò che è necessario pensare e solo quando si presenta la necessità di farlo” aveva detto ancora nel video prima dell’intervento.

Nella foto scattata dopo l’operazione, Francesca ha rassicurato tutti. “Ho vinto io! e me ce so pure truccata tiè!“, ha scritto la Manzini ricevendo i like e i messaggi d’incoraggiamento degli amici tra i quali Diana Del Bufalo e Marcello Sacchetta e dei fans.

Ai microfoni di Verissimo, lo scorso novembre, la Manzini aveva raccontato gli anni difficili affrontati: “Sono stata anoressica per 3 mesi e mezzo e poi sono diventata bulimica per 6 anni. Non volevo punirmi mi ero lasciata andare. In quei sei anni ero da sola, non c’erano i miei genitori, mio padre correva dietro alla sua carriera, mia madre alla sua bellezza, io ero lasciata da sola, mio padre non mi ha mai abbracciato, ero una vagabonda, bevevo, ho frequentato gente molto brutta, sono arrivata al limite del baratro, ho pensato anche a un gesto estremo e lì l’istinto di sopravvivenza mi ha risvegliato” ha raccontato.