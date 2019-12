Il video pubblicato sul canale YouTube di Valentino Rossi racconta le fasi salienti della 12 Ore del Golfo vinta al volante della Ferrari 488 GT3

La stagione 2019 in MotoGP è stata agrodolce per Valentino Rossi, ma la chiusura dell’anno agonistico si è rivelata invece strepitosa. L’equipaggio formato dal Dottore, insieme al fratello Luca Marini e all’amico di una vita Alessio “Uccio” Salucci si è infatti aggiudicato il successo nella classe Pro-Am alla 12 Ore del Golfo.

Per il fenomeno di Tavullia si è trattato del debutto assoluto al volante della Ferrari 488 GT3, che non aveva mai guidato in precedenza. Ma le prestazioni sue e dei suoi compagni nel team Monster VR46 Kessel si sono dimostrate eccezionali, tanto da portarli al terzo posto assoluto della classifica, davanti a moltissimi specialisti della categoria.

Il video del successo di Valentino Rossi

A distanza di qualche giorno, Valentino Rossi ha pubblicato un video sul suo canale ufficiale di YouTube che racconta tutta l’avventura che hanno vissuto in occasione della loro partecipazione alla gara endurance di automobilismo sul circuito di Yas Marina ad Abu Dhabi. Possiamo dunque rivivere dietro le quinte le fasi salienti della corsa, tra alti e bassi, compreso un guasto della vettura che gli aveva fatto perdere secondi preziosi, ma che si è poi chiusa con il comando della classe.

Un’emozione che è piaciuta molto al nove volte campione del mondo di motociclismo, tanto da fargli affermare che proprio nelle gare di durata a quattro ruote potrebbe vedere un eventuale futuro sbocco della sua carriera, quando deciderà di abbandonare il Motomondiale.

