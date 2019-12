Un Posto al Sole, Andrea va via: Arianna ricomincia con Samuel?

Davide Devenuto lascerà Un Posto al Sole. Oramai non si torna indietro, la decisione è stata presa, e gli autori stanno cercando un modo per tagliare fuori dalla soap opera il nostro Andrea Pergolesi che ha fatto parte della famiglia di UPAS per circa quindici anni. Nella soap Andrea è sposato con Arianna, e i due stavano finalmente riuscendo ad adottare un bambino: questo rimetterà tutto in discussione, considerando che i due dovranno, per forza di cose, separarsi.

Pare che gli autori abbiano deciso di risolvere la cosa con un trasferimento a Londra. Arianna all’inizio sembrava titubante ma alla fine ha accettato di trasferirsi insieme ad Andrea in Inghilterra: qualcosa però potrebbe cambiare tutto. Mentre saranno in aereo pronti per andare, succederà qualcosa che metterà in discussione la decisione di Arianna. Dunque, pare che gli autori abbiano deciso semplicemente di separare la coppia, e lasciare Arianna a Napoli da sola anche se non per molto. Nella soap è appena arrivato Samuel, il nuovo aiuto chef del Vulcano. Simpatico, dinamico e divertente, si è preso una cotta per il suo capo Arianna. Con la partenza imminente di Andrea, succederà qualcosa tra di loro?