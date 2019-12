Bella intervista di Tiziano Ferro in lacrime durante Domenica In. Il cantante ha raccontato l’inizio della sua carriera e del suo amore

Bella intervista di Tiziano Ferro, in lacrime dinanzi alle telecamere di Domenica In. Il cantante, incalzato dalle domande dell’esperta e abile Mara Venier, si è commosso pensando ai suoi inizi di carriera e all’amore del marito Victor. La carriera ebbe inizio, come in tanti casi di questo tipo, ammirando un grande predecessore. L’inizio, la scintilla che ha avvicinato Tiziano alla canzone è dovuta grazie a Massimo Ranieri. Tiziano guardò con il padre la vittoria del cantante napoletano al Festival di Sanremo del 1988 con il grande successo – Perdere l’amore – che trionfò all’Ariston. I complimenti del padre a Ranieri stimolarono Tiziano che, da quel giorno, sognò di cantare sul famigerato palco del teatro sanremese. La commozione di Tiziano Ferro è stata tale che ha addirittura “minacciato” di chiamare il suo psicologo: “Mara, tu mi vuoi morto! Potete chiamare la mia psicologa? Per ripigliarmi da questa intervista ci vorrà una settimana e mezzo!”, avrebbe affermato.

Tiziano Ferro e l’inizio dell’amore con Victor

La musica e l’amore, due principali ragioni della vita di Tiziano Ferro. Un’intervista che ha raggiunto alti livelli d’intensità e partecipazione del pubblico presente nello studio. Tra le lacrime Tiziano racconta il suo incontro con quello che sarebbe diventato il marito. Un Tiziano mai visto così ai microfoni: “Tutto è iniziato con un caffè”, ha dichiarato il cantante. “Una mia amica mi disse che sarei stato scemo a non andare a prendere quel caffè”. E da un semplice caffè una storia culminata con un matrimonio in gran segreto con il 54enne manager. La cerimonia si è tenuta in California e poi, dopo circa un mese in Italia. Sabaudia è stata la località scelta per celebrare l’unione con Victor. Oggi Victor lavora per un’agenzia di marketing.

Leggi anche > Facchinetti: Ho lasciato la musica per Cremonini

Leggi anche > Leggenda della musica accusata di molestie da diverse donne