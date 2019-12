Difficile smettere di bere caffè. Qualora volessimo provarci, cosa accadrebbe all’organismo? Le risposte a questa domanda e la dose quotidiana consigliata.

L’Italia è tra i primissimi Paesi al mondo dove si beve caffè. E dove lo si prepara meglio, in una moltitudine di stili. Ma cosa succede se una persona si decide a smettere di bere caffè? Va detto che, specialmente per chi sa di esserne dipendente, la cosa può non risultare affatto facile i primi giorni. Infatti il nostro organismo deve abituarsi alla nuova condizione. Situazione che è tipica di ogni cambiamento repentino. In questo caso avvertiremo anche qualche squilibrio a livello del sonno, vista la mancanza di caffeinà apportata dalla bevanda nera. La tendenza è quella di andare incontro ad un sonno che non risulterà ristoratore come quando di caffè ne bevevamo. Per cui potremmo avvertire un certo qual senso di stanchezza.

Disposto il ritiro di numerosi lotti di capsule di caffè: “Pericolose per la salute”

Smettere di bere caffè, qualche effetto collaterale

Inoltre si riscontra anche un aumento alla predisposizione ad avere emicranie. Questo sempre nell’ottica di un mutamento di abitudini e di efficacia del riposo. Poi, a livello anche più pratico se vogliamo, ecco che ci sono possibilità alquanto concrete di incappare in stitichezza. O comunque in difficoltà dei processi digestivi. Difatti la caffeina è un regolatore delle funzioni intestinali. Non averne più, e per giunta di botto, finisce con il rendere l’intestino stesso più pigro. E poi le privazioni portano anche irritabilità ed ansia, oltre ad una maggiore predisposizione allo stress. Ma non mancano aspetti positivi nello smettere di bere caffè.

Bere caffè a stomaco vuoto, ecco perché è meglio non farlo

Quali sono invece i vantaggi e quanto berne in media

Anzitutto il fatto che tutti i disagi sopraelencati durano al massimo una settimana. Poi il sottoporre il proprio fisico all’assimilazione di molto caffè comporta anche un elevato contenuto a livello di calorie assunte. E la qualità del sonno migliorerà. Tale bevanda è anche molto acida, cosa che tende a vedersi con sgradevoli effetti estetici ai denti. Diciamo comunque che smettere di berne non è né facile né consigliato. Se ne dovrebbe ridurre il consumo, al massimo a 2-3 tazze al giorno, anche per ridurre la predisposizione riscontrata alla tachicardia in caso di consumo elevato continuo.

Ecco perché il caffè aiuta a dimagrire