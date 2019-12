Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di giovedì 19 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Sono ore di forte instabilità su tutte le regioni dell’Italia, con temporali sparsi sul basso Tirreno e nebbia su Val Padana e zone costiere delle Marche. In serata fenomeno in riduzione soprattutto sulle regioni centrali, mentre persisteranno le piogge al Nord e al Sud. Temperature minime in calo e comprese tra 9 e 14°C.

Venerdì 20 dicembre sarà una giornata da incubo dal punto di vista meteo su molte regioni d’Italia. Una serie di perturbazioni infatti – segnala ilMeteo.it -, una più forte dell’altra, colpiranno a più riprese gran parte d’Italia. I venti inoltre soffieranno con sempre più violenza, generando mareggiate intense. Nella giornata di domani forti rovesci si segnalano sul Nord Italia sin dal mattino, mentre al Centro-Sud avremo cieli sereni o poco nuvolosi. In serata la perturbazione coinvolgerà anche le regioni centrali, la Campania e la Sicilia. Stabili le temperature massime, tra 9 e 12° al Nord, tra 14 e 17° altrove, con punte di 21° sulla Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nel distretto autostradale di Milano si segnala traffico rallentato sulla A4 Torino-Brescia (Km 136.5 – direzione: Trieste) in uscita a Sesto San Giovanni provenendo da Torino, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Sesto San Giovanni e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa. Sulla A8 Milano-Varese (Km 0 – direzione: Milano) coda tra Fiera Milano e Nodo A8/A4 Torino-Trieste.

A Genova sulla A7 Milano-Serravalle-Genova (Km 125.8 – direzione: Milano) coda in uscita a Genova Bolzaneto provenendo da Genova. Sulla A12 Genova-Livorno si segnala pioggia tra Bivio A12/A7 Milano-Genova e Sestri Levante.

A Bologna in A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona code a tratti tra Bologna San Lazzaro e Bivio A14/A13 Bologna-Padova. Coda di 3 km tra Castel San Pietro e Imola per incidente.

Incidente alle porte di Firenze: sulla A1 Bologna-Roma (Km 293.2 – direzione: Milano) corsie di Sinistra Chiuse tra Firenze sud e Firenze Scandicci.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.2 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM. Traffico rallentato tra Carsoli-Oricola e Vicovaro-Mandela per incidente. Sulla A1 Firenze-Napoli (Km 584.5 – direzione: Napoli)

Code a tratti tra Bivio A1/Diramazione Roma sud e Valmontone.

A Napoli traffico in Tangenziale (entrambe le direzioni) in uscita a Arenella per traffico intenso. Uscita consigliata provenendo da Pozzuoli: Camaldoli. Uscita consigliata provenendo da Allacc. Diramazione Capodichino: Camaldoli. Sulla A3 Napoli-Salerno (Km 25 – entrambe le direzioni) coda in uscita a Pompei est-Scafati per traffico intenso sulla viabilità ordinaria.