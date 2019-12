Marco Carta, dopo le dichiarazioni di Signorini, pubblica le prove sui contatti avuti con gli autore del Grande Fratello Vip che l’hanno cercato per averlo come concorrente, video.

Marco Carta non ci sta e replica ad Alfonso Signorini che ha dichiarato di non averlo mai cercato per averlo come concorrente del Grande Fratello Vip che partirà a gennaio su canale 5. “Ti stavo cercando perché volevo proporti un incontro con i nostri autori” recita il messaggio che ha ricevuto Carta che ha poi pubblicato lo screenshot rivolgendo la seguente domanda ai followers: “Dire che mi hanno cercato per partecipare al Grande Fratello Vip non fa di me una persona migliore, quindi perché dirlo?”.