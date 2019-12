MotoGP | Marc Marquez è tornato a parlare della scelta del fratello di firmare per la Honda e approdare quindi in MotoGP al suo fianco.

Alex Marquez e Marc Marquez nella prossima stagione saranno compagni di team alla Honda. I due hanno un bellissimo rapporto e la curiosità sarà vedere se proprio questo rapporto potrà essere incrinato da lotte in pista visto che per la prima volta i due spagnoli condivideranno la stessa categoria.

I due hanno parlato in un’intervista congiunta a GQ. Alex in merito alla decisione di passare in HRC ha così affermato: “Quando un team come la Honda è interessato a a te non puoi pensarci su e devi solo accettare. La pressione non mi spaventa. La gente mi considera il fratello di, ma io faccio la mia strada”.

I fratelli Marquez uniti più che mai

Il piccolo di casa Marquez ha poi proseguito: “Sono Alex e se le persone vogliono fare paragoni io non posso farci nulla. Non mi preoccupano i confronti con Marc. Quando qualcuno viene paragonato a lui la stragrande maggioranza perde. Vincere a 26 anni è una sfida complicata da superare. Sono molto orgoglioso di essere suo fratello”.

Il fratello maggiore Marc, invece, di lui ha detto: “Alex ha accettato la sfida perché si sente preparato. Ha preso una decisione coraggiosa, altre persone avrebbero rifiutato inoltre deve capire che questa è solo la sua prima stagione in MotoGP“.

Antonio Russo