Gerhard Berger, ex pilota Ferrari, consiglia a Lewis Hamilton di provare l’atmosfera di Maranello, ma di non lasciare un team vincente come la Mercedes

Lewis Hamilton farebbe bene a passare alla Ferrari? A dargli i consigli su questo spinoso tema di mercato piloti è un grande ex che a Maranello ha corso addirittura in due periodi distinti, tra gli anni ’80 e gli anni ’90. Ed è un’esperienza che si porta ancora nel cuore e che invita qualsiasi suo collega a provare.

“Non potrei raccomandare di più ad ogni pilota di cogliere l’opportunità, almeno una volta nella propria carriera, di guidare per la Ferrari, se ne ha la chance”, ha dichiarato Berger ai microfoni del quotidiano inglese Guardian. “Si tratta di un’esperienza incredibile”.

Hamilton, squadra che vince non si cambia

E Lewis, in effetti, ci sta pensando davvero, a vestire di rosso a partire dal 2021. Ma un’altra cosa di cui Gerhard lo avverte è di aspettarsi una situazione ben diversa rispetto a quella che si ritrova oggi alla Mercedes, alla quale è abituato ormai dal 2013.

“Questo fatto mi riguarda molto, perché amo la Ferrari, amo la mentalità italiana, il marchio, e penso che li amerebbe anche Lewis”, ha proseguito l’austriaco. “La maggior parte dei piloti li amerebbe, ma deve scegliere il tempismo giusto. Credo che dovrebbe passare alla Ferrari dopo aver battuto tutti i record, altrimenti sarebbe troppo presto, perché a fianco si ritrova un team fenomenale. Non si lascia mai un team vincente, perciò forse per lui non sarebbe il momento giusto”.

Ma se nel 2020 vincesse ancora il campionato del mondo e agganciasse persino il mitico Michael Schumacher nella classifica dei piloti più vincenti di tutti i tempi in Formula 1, allora tutti i record li avrebbe effettivamente battuti. E potrebbe pensare anche di abbandonare una squadra imbattibile per abbracciare la storia e la leggenda della Ferrari, almeno stando alla lettura di Gerhard Berger. Chissà…

