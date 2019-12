La bellissima Laura Torrisi ci regala una serie di fotografie ricordo scattate nella sua felice vacanza avuta di recente a Bali. Lei è una meraviglia.

La bellissima Laura Torrisi ha deliziato tutti i suoi numerosi fans di recente. Merito degl iscatti effettuati nel lontano Oriente, dove ha trascorso alcuni giorni in totale relax. Da quella parte del mondo – Bali ed altri luoghi attigui – le temperature si mantengono spesso miti anche d’inverno. E questa è stata l’occasione buona per sfoderare con netto anticipo rispetto all’estate il costume da bagno. Che dire, la visione è incantevole, lei è bellissima ed i tanti ammiratori che la seguono sui social network sono estremamente felici. È tutta una pioggia di ‘mi piace’ e di commenti estasiati in favore dell’attrice originaria di Catania. Che ha da poco compiuto 40 anni, anche se non lo dà affatto a vedere. Non ne dimostra molti in meno? In costume o no, lei è splendida e piace ancora di più per il sorriso che irradia gli occhi di chi la vede.

Laura Torrisi, bellezza da mozzare il fiato

E poi c’è sempre qualche bello scatto che riesce a destare una attenzione maggiore rispetto ad un altro. In uno in cui indossa una camicetta, fa ad esempio bella mostra di sé una generosa scollatura. Il tutto sempre senza travalicare i limiti del buongusto. E Laura Torrisi piace anche per questo.

