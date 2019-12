Laura Cremaschi bollente sul web. Si sbottona la camicia e chiede: “vi piace?”. La foto bollente scatena i fan che impazziscono e la inondano di commenti.

Laura Cremaschi fa impazzire i fans pubblicando una foto bollente su Instagram. Nello scatto in questione, la Cremaschi indossa una camicia e una cravatta. Un look che potrebbe sembrare apparentemente tranquillo, ma che ha tirato fuori il laoto più sensuale della modella scatenando i commenti dei fan.

Laura Cremaschi fa impazzire i fans indossando una camicia sbottonata su Instagram

Bellissima, con i lunghi capelli biondi che incorniciano il suo splendido viso, Laura Cremaschi ha fatto letteralmente impazzire i fans. Nella foto che ha collezionato quasi 50mila like, Laura indossa una camicia bianca, sbottonata, e una crevatta. La camicia lascia così scoperto il seno prosperoso della Cremaschi che poi decide di provocare ulteriormente i fans con una domanda sibillina.

Leggi anche—>Chiara Ferragni mostra il piercing segreto al seno: foto

“Vi piace la cravatta?“, scrive la Cremaschi. “Eh sì, la cravatta”, è la risposta di Claudia Ruggeri, protagonista insieme a Laura di Avanti un altro.

Anche i commenti dei fans, però, non si sono fatti attendere. “Tutti guarderanno la cravatta”, “senza reggiseno staresti meglio”, “vorrei averti come regalo di Natale”, “vedo due cravatte stupende”, “sicuramente è la prima cosa che si nota“, scrivono i followers.

Leggi anche—>Annalisa da sballo: il look mozzafiato che ha fatto impazzire i fans

Laura, dunque, continua a far sognare i fans. Su Instagram pubblica continuamente foto mozzafiato in cui mette in mostra la sua indiscutibile bellezza. Scatti che, puntualmente, non solo scatenano i like degli utenti, ma soprattutto spingono i followers a commentare anche in modo piuttosto colorito. Oltre al lato B, dunque, la Cremaschi fa sognare i quasi 900mila followers che ha su Instagram anche con il lato A, a sua volta molto apprezzato.