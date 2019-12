Grave incidente per Lapo Elkann. Lo fa sapere ‘Il Corriere della Sera’ che aggiunge anche come la cosa sia stata di una gravità molto grossa.

Incidente per Lapo Elkann. Il 42enne nipote di Gianni Agnelli sarebbe rimasto coinvolto in un sinistro di grave proporzioni mentre si trovava in Israele. Non si sa se per affari o per svago. Fatto sta che poi il personale medico locale ha dovuto ricoverarlo d’urgenza all’Assuta Hospital a Tel Aviv. Il fatto non sarebbe recentissimo ma avrebbe avuto luogo all’incirca intorno al 9 o 10 dicembre scorso. Lo riferisce ‘Il Corriere della Sera’, che aggiunge anche altri dettagli. Per via di questo incidente Lapo Elkann avrebbe subito fratture multiple, restando anche ricoverato in coma per circa una settimana. Poi sarebbe avvenuto il trasferimento in una clinica Svizzera all’inizio di questa settimana. E cioè una volta che il suo quadro clinico si è stabilizzato.

Lapo Elkann incidente, è stato in coma ma ora è cosciente

Proprio ‘Il Correre della Sera’ è riuscito ad intervistare direttamente Lapo mettendosi in collegamento con lui in videoconferenza. Il dirigente d’azienda si è detto “grato a Dio per avermi dato una seconda possibilità. Se sono vivo è grazie a Lui ma anche ai bravissimi dottori che si sono presi cura di me tanto in Israele quanto qui in Svizzera. Prego per i giovani che ho visto morire mentre ero ricoverato a Tel Aviv. Non sempre chi entra in un ospedale poi ha la fortuna di poter fare ritorno a casa da vivo. Questo l’ho capito perché l’ho visto con i miei occhi. Ora mi impegnerò più a fondo con la mia onlus, non sarà un capriccio da bambino viziato. Dedicherò tempo, cuore e risorse economiche a fare del bene agli altri”.

