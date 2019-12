Gravissimo incidente stradale in Israele per Lapo Elkann che, da una clinica svizzera, ringrazia Dio e i medici che lo stanno curando, video.

Lapo Elkann sarebbe rimasto coinvolto in un gravissimo incidente stradale in Israele rischiando la vita. Il fatto sarebbe accaduto alcuni giorni fa, ma la notizia sarebbe stata diffusa nelle ultime ore. Il nipote di Agnelli avrebbe riportato numerose fratture e, attualmente, sarebbe ricoverato in una clinica svizzera da cui rassicura tutti: “Voglio ringraziare Dio e i medici – dice Lapo – e dedicare tempo, cuore e risorse economiche a fare del bene”.