Un incontro solidale quello tra Il Volo e la moglie di Sinisa Mihajlovic, Arianna: il trio lirico ha manifestato il proprio supporto al tecnico tramite un video pubblicato sui social.

Grande stima quella dimostrata da Il Volo nei confronti del tecnico Sinisa Mihajlovic: incontrata sua moglie Arianna a Bologna, in occasione della presentazione dell’Almanacco del Festival di Sanremo, il trio di tenori ha voluto lanciargli un messaggio di incoraggiamento, manifestandogli il proprio supporto.

Leggi anche —> Il commovente messaggio di Sinisa Mihajlovic alla società e ai tifosi del Bologna – VIDEO

Il Volo esalta Mihajlovic: il video messaggio che ha commosso il web

In occasione della presentazione dell’Almanacco del Festival di Sanremo, tenuta da Marino Bartoletti ieri mercoledì 18 dicembre a Bologna nella Sala Farnese, si è verificato un incontro speciale. Il Volo ha, infatti, fatto la conoscenza di Arianna Mihajlovic, moglie di Sinisa il tecnico colpito da una leucemia, ed hanno girato un video per quest’ultimo. “Sinisa, sei un grande” ed ancora “Tantissimi auguri di Natale, ci vediamo presto, noi abitiamo qui a Bologna…Verremo a vedere una partita, forza Bologna!” ed infine “Auguri per tutto, ciao Mister” questa la dimostrazione d’affetto dei tre tenori che ci hanno tenuto a far sapere a Sinisa Mihajlovic che anche loro come molti altri sono con lui. La dura battaglia del tecnico contro la malattia ha, infatti, spinto molti a far sentire il proprio supporto, dai ragazzi del suo Bologna a numerosi personaggi dello spettacolo, del calcio, per non parlare dei fan, ed in primo luogo della sua famiglia. Sinisa Mihajlovic ha reagito sin da subito con determinazione e grande forza d’animo: non è mai mancato alle partite della sua squadra se non proprio quando era impossibile perché i match si svolgevano in concomitanza con il ciclo di cura. Alla grande famiglia di sostenitori del tecnico e del Bologna si aggiungono, quindi, anche i tre tenori de Il Volo, di cui uno è nato proprio nel capoluogo dell’Emilia-Romagna, Ignazio Boschetto.

Leggi anche —> Sinisa Mihajlovic in conferenza stampa: “Non ho più lacrime”