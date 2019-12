Ex gieffina va via senza pagare il conto: finisce in tribunale. Il caso sarebbe accaduto la scorsa estate nei pressi di Arezzo, video.

Serena Grandi ed il suo compagno Luca Iacomoni, la scorsa estate, avrebbe soggiornato in un resort nei pressi di Arezzo senza pagare il conto. Per tale motivo l’attrice sarebbe stata citata in giudizio dalla struttura e portata in tribunale: dopo la prima udienza del 18 dicembre, il processo è stato rimandato al 25 giugno del 2020 per l’ascolto dei testimoni.