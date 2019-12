Eros Ramazzotti si lascia andare ad un amaro sfogo dopo l’addio a Marica Pellegrinelli mentre i rumors parlano del ritorno di un’ex nella sua vita.

Amaro sfogo di Eros Ramazzotti che, dopo la fine del matrimonio con Marica Pellegrinelli, continua ad essere al centro di rumors e pettegolezzi vari. Dallo scorso maggio, il cantautore ha dovuto affrontare diversi problemi come il problema alle corde vocali e la relativa sospensione del tour a cui, poi, si è aggiunta la separazione. Dopo aver cercato di non dare adito a pettegolezzi vari, in un’intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera, Ramazzotti si è lasciato andare ad un duro sfogo.

Eros Ramazzotti dopo l’addio a Marica Pellegrinelli: “sono single. Il gossip? Non c’è freno allo schifo”

“Sono orgogliosamente single, ma se saluto una fan a Lubiana o se mando un sms alla nuova miss Italia qualcuno si inventa chissà che storia… So di essere nell’occhio del ciclone, ma non c’è freno allo schifo del gossip”, ha dichiarato Eros al Corriere della Sera.

Mentre Marica Pellegrinelli continua ad essere al centro del gossip per la storia con Charley Vezza che starebbe frequentando dopo l’addio a Ramazzotti, nelle ultime ore, un’indiscrezione lanciata dal settimanale Oggi parla del ritorno nella vita di Eros di una sua ex.

“Si mormora che anche per Eros sia un periodo sereno e ricco di novità. Si dice che abbia ritrovato la carica e l’entusiasmo grazie al ritorno di fiamma con una persona con cui in passato aveva avuto una intensa relazione” si legge sul settimanale Oggi.



Marica, invece, non si nasconde e si mostra serena accanto a Charle Vezza con cui è stata immortalata dal settimanale Diva e Donna durante una festa organizzata dall’artista Maurizio Cattelan.