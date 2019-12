Una spiacevole disavventura quella vissuta da Daniela Santanchè la quale ha poi cercato conforto dal popolo del web pubblicando un video sul proprio profilo Instagram: la politica avrebbe, infatti, sbagliato a prendere treno.

Piccola disavventura dai tratti comici quella raccontata e vissuta da Daniela Santanchè. L’ex parlamentare tramite il proprio profilo Instagram ha raccontato agli utenti del web cosa le sarebbe successo: terminati degli impegni di lavoro a Roma, si sarebbe recata in stazione per prendere un treno diretto a Milano, ma solo una volta partita si sarebbe resa conto che il convoglio era, invece, diretto a Napoli.

Daniela Santanchè e la piccola disavventura: sbaglia treno e finisce a Napoli

Voleva fare una sorpresa al figlio Lorenzo e tornare nella sua casa di Milano per cena, ma così non è andata per Daniela Santanchè. L’ex parlamentare ha raccontato tramite il proprio Instagram cose le sarebbe accaduto: “Ciao amici, volevo condividere con voi quello che mi è successo oggi perché non mi sono ancora ripresa. Finisco il mio lavoro a Roma e decido di fare una sorpresa e di tornare a casa per cena perché c’era anche mio figlio con la fidanzatina“. Inizia così il racconto di Daniela Santanchè la quale prosegue dicendo: “Trafelata, arrivo alla stazione vedo un treno, leggo Milano Centrale e salgo sul treno al binario 10. Mi sentivo che qualcosa non andava, ma non capivo. Come si chiudono le porte del treno, finisco la telefonata, alzo lo sguardo e vedo Napoli. Mi è preso un colpo“. È così che ha inizio la sua disavventura, l’ex membro di Fratelli d’Italia dice allora di essersi recata dal capotreno al quale avrebbe chiesto: “C’è una stazione più avanti? Si può scendere?” e lui le avrebbe risposto di no, che il treno si sarebbe fermato solo una volta raggiunto il capoluogo campano. “Mi sono sentita male, ma ho detto ‘Va bene, arrivo a Napoli e prendo un treno per Milano’ Peccato che questo treno ha fatto 154 minuti di ritardo“. Disavventura nella disavventura dunque per Daniela Santanchè la quale afferma di non essersi data pace per la sua disattenzione. Arrivata a Napoli nessun treno per Milano ad attenderla, ma solo uno per Roma. L’ex parlamentare, in chiosa, ha ringraziato un ragazzo che vedendola smarrita le ha dato una mano ed ha chiesto a tutti coloro che la stavano guardando se fosse capitata anche a loro una peripezia del genere.

