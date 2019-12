Carlotta Mantovan, moglie del compianto Fabrizio Frizzi, fa il carico di tenerezza e simpatia per la sua abilità non proprio eccelsa in cucina

Dopo la morte del suo amato marito Fabrizio Frizzi, sua moglie Carlotta Mantovan prosegue in una delle sue battaglie più importanti. Fabrizio era l’alfiere principale della maratona Telethon, per raccogliere fondi per la ricerca. Così lei ha sponsorizzato la campagna, comparendo a ‘La Prova del Cuoco’. Nella cucina di Rai Uno, Elisa Isoardi l’ha presentata così: “Sei l’unica che può portare avanti questa missione”. Carlotta ha però raccolto la simpatia di tutti facendo la parte de ‘l’intruso’ nella gara tra i cuochi. La penalità assegnata al cuoco Cristian Bertol prevedeva che ci fosse, per qualche minuto, proprio Carlotta in cucina al suo posto. Una penalità notevole per il cuoco, visto che la Mantovan non sa davvero cucinare. “Non me la cavo benissimo”, spiega, mentre prova ad impastare, neanche malissimo, anche se non ha mai utilizzato il macchinario per tirare la sfoglia. Bertol si sforza di mantenere la calma provando a dirigerla, ma non si può non sorridere di fronte alla dolcezza di Carlotta, pur tremendamente imbranata tra i fornelli.

