A Capodanno da Cannavacciuolo: ecco quanto si spende

A Capodanno festeggiare da Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef stellati del momento, è il sogno di molti. Ma costerà cifre da capogiro?



Gli utenti di tripadvisor non hanno dubbi: è Villa Crespi di Antonino Cannavacciuolo il miglior ristorante del 2019.

Tra pochi giorni, passato il Natale, la festa mondana più amata dell’anno sarà arrivata e con lei il famoso cenone di Capodanno che precede i festeggiamenti.

E’ interessante per molti sapere cosa ha, quindi, in serbo lo chef stellato e amatissimo dal pubblico televisivo Antonino Cannavacciuolo nella sua stupenda Villa Crespi a Orta San Giulio (NO). Lo ha raccontato, con dovizia di particolari, Il Messaggero.

Ecco il menu stellato di chef Cannavacciuolo per un Capodanno 2019 da favola

Intanto, partendo dall’aspetto meno elegante ma certamente preliminare, il budget non è assolutamente eccessivo rispetto alla proposta e soprattutto al suo livello.

Infatti, ricordiamo che anche la location è da favola: si tratta di Villa Crespi a Orta San Giulio (NO) che ospita un hotel a 5 stelle, oltre al ristorante del noto chef che di stelle (Michelin) ne ha ben 2.

Ma veniamo al menu.

L’entrée è uno stuzzichino dello chef, poi sarà servito un branzino con formaggio caprino, erbe spontanee e mela verde. Poi ancora: carne cruda di Boves, ostrica e caviale, Asetra e tonno vitellato.

Si continua con: plin di anatra, zuppetta di fegato grasso, latte di bufala. Un primo d’eccezione: linguine di Gragnano con calamaretti, salsa al pane di segale, suprema di piccione, fegato grasso al grué di cacao, salsa al Banyuls, zampone, brodo di lenticchie, scampo in tempura.

Dulcis in fundo: il pre dessert, il dessert Villa Crespi e babà e code di aragosta.

Tutto questo menu davvero d’effetto per soli 300,00 a persona escluse le bevande.