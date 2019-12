Benedetta Parodi pubblicizza su Instagram una sua nuova iniziativa, ma i follower non la prendono bene: pioggia di critiche per lei

Da tempo apprezzata conduttrice di programmi culinari, prima su La7 e poi su Real Time con ‘Bake Off Italia’, Benedetta Parodi ha dato sfoggio delle sua abilità, per una volta, in pubblico. Un vero e proprio cooking show nel centro di Milano, all’interno di un camioncino rosso targato ‘Food Network’. Per tutta la giornata di domenica, in piazza Gae Aulenti, Benedetta ha proposto una sua versione del ‘panino di Capodanno’, rivisitandola e rendendola particolarmente gourmet. Solo dalle sei è stata però possibile osservarla dal vivo, grande sorpresa per coloro che si sono trovati a passare in quel momento. Al termine, tutti i panini preparati da lei e dai suoi collaboratori sono stati offerti gratuitamente ai passanti.

Dietro l’iniziativa, potrebbe esserci in vista un nuovo programma per lei sul canale del gruppo Discovery. In tal caso sarebbero smentite le voci di ritorno a La7. Per più di qualcuno, per Benedetta, sarebbe una sorta di ‘ripiego’ e su Instagram i commenti sono stati del tenore: “Come è caduta in basso”, “Ma dove vai.. stai a casa con la famiglia”. Ma in molti sono stati invece dalla sua parte. Si attende a questo punto di scoprire quando e come la rivedremo in tv.