Il batterio New Delhi sta facendo tremare una regione italiana. Dati allarmanti sul contagio e la percentuale di decessi

Il nuovo batterio sta facendo preoccupare gli italiani. In particolar modo è la Toscana la Regione interessata del contagio. I decessi sono del 32% mentre le persone contagiate sono salite ad un numero importante. Sono già in 148 secondo i dati diffusi dall‘Agenzia regionale della sanità della Toscana. I dati sono diffusi ogni settimana. L’ultimo aggiornamento risale al 18 dicembre. Preoccupato il personale delle strutture sanitarie della Toscana. La situazione è allarmante anche perché i casi sono in aumento. Il superbatterio resiste ai farmaci e questo desta preoccupazione. L’Agenzia sta monitorando i dati perché la situazione va tenuta sotto controllo. Per ora soltanto la Toscana è interessata al contagio ma l’allerta è arrivata presso ogni regione della penisola. Ciò perché il batterio si può diffondere in maniera abbastanza semplice.

Cos’è il batterio New Delhi e come si contagia

Il batterio appartiene al ceppo della Klebsiella, un batterio molto resistente ai farmaci. Quest’ultimo ha provocato in Italia già dei decessi e per questo motivo l’attenzione sul nuovo caso è alta in Italia, specie in Toscana. Per quanto riguarda il contagio, esso avviene in maniera abbastanza semplice. Si diffonde attraverso gli strumenti infetti o le feci di pazienti già colpiti. Ciò può avvenire attraverso il personale sanitario, in particolar modo medici e infermieri che maneggiano gli strumenti in grado di poter contagiare altri pazienti. Le persone contagiate vanno isolate e il personale sanitario va attrezzato in modo tale da evitare la diffusione. L’allerta è massima in tutte le strutture sanitarie della regione colpita dal caso. Tuttavia, anche nelle altre regioni il livello di attenzione è superiore alla norma. Resta da capire quando si arresterà il numero dei contagiati e come far fronte alla resistenza ai farmaci da parte del batterio in maniera più efficace. Tra l’altro, fa sapere l’Agenzia regionale della sanità toscana che non tutti i decessi sono dovuti ad infezione specifica, ossia con sepsi.

