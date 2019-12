Annalisa, bellissima e sensuale, provoca i fans con un look e una posa mozzafiato. Pioggia di like e commenti hot per la cantante.

Oltre ad essere una delle cantanti più brave e apprezzate dal pubblico e dagli addetti ai lavori, Annalisa è considerata una bellezza mozzafiato. Con il suo fisico asciutto e snello e un viso assolutamente meraviglioso, Annalisa è molto apprezzata anche per l’aspetto fisico. La prova arriva da una delle ultime foto che la cantante ha pubblicato su Instagram e con cui ha letteralmente fatto impazzire i fans.

Annalisa, bellissima e sensualoe sui social: la foto che ha fatto impazzire i fans

Con un paio di shorts di jeans, degli stivali alti e una camicia nera, Annalisa ha scatenato l’entusiasmo dei followers che hanno apprezzato non solo il look che mette in risalto le gambe perfette della cantante, ma anche la posa sensuale. Nello scatto, infatti, la cantante che ha conquistato il successo partecipando alla decima edizione del talent show Amici di Maria De Filippi, classificandosi seconda e ottenendo il Premio della critica, posa con un dito sulle labbra scatenando i sogni di tutti suoi fans.

“Sei fantastica”, “in formissima”, “bella”, scrivono alcuni fans mentre altri si chiedono come faccia a non avere freddo nonostante il look decisamente poco invernale – “Io ancora non riesco a capire come ti abbia fatto a non morire di freddo?”.

La cantante ha poi spiegato di aver scattato la foto mentre aspettava di girare il video del suo ultimo singolo Vento sulla luna che, su You tube, in due settimane, ha raggiunto 1,5 milione di visualizzazioni. Bellissima e bravissima, dunque, Annalisa è capace di conquistare i suoi fans sia con la voce che con la sua indiscutibile bellezza.