Alba Parietti, lo sfogo straziante sui social: “La morte a me vicina”

Quando scrivo di notte, con dieci gocce di mio rilassante faccio sempre un disastro. Pazienza, li voglio fare ancora conscia della mia incapacità di esserlo ora è in questo stato di semi ipnosi notturna. Eppure ,sento sensazioni che in altri momenti non provo, perché gestisco , inquadro e controllo tutto O almeno credo . . In realtà mi piace lasciarmi andare all’idea del desiderio , si il desiderio legato alla passione fisica e ancora di più volare via .con la testa e i pensieri senza schemi ragionamento, razionalità e freni . È più cerco di esssere logica , fredda , consapevole e strutturata , più mi dico che bello avere una parte folle di me che mi sconvolge tutti i piani della mia granitica razionalità e non mi vieta la mia intensità senza averne paura . Quella in cui perderò il controllo delle mie certezze ’. Domani è un altro giorno ,ma io so dove vorrei essere ora , come è con chi …. maledetta intelligenza analitica , maledetta struttura infrangilbile . Così strutturata e fragile . Sapere camminare su un filo sopra un baratro infinito è la più grande sensazione che ho di sentirmi viva. Quando so che sto rischiando e voglio scommettere che mi lascerò andare nel delirio della mia incontrollabile voglia di buttarmi dal terzo piano … di sentirmi viva e di vivere per questa stramaledetta cosa che ancora mi rende felice … l’attesa ….del sublime… che per forza costa caro.. ( ore 04 )