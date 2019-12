Un Posto al Sole, tensione tra Eugenio e Viola: aria di crisi per la coppia

Continuano le vicende dei protagonisti di Un Posto al Sole, anche per la settimana di Natale. Le puntate della soap andranno regolarmente in onda anche nel giorno di Natale e Santo Stefano. Vedremo gli abitanti del palazzo apprestarsi ai regolari festeggiamenti di ogni anno, anche se questa serenità di tutti verrà intaccata da una minaccia per Serena e Filippo: la donna con cui Filippo ha tradito Serena, potrebbe fare il suo ritorno da Tenerife.

Intanto Andrea riuscirà a convincere Arianna a trasferirsi a Londra, tutto sembra pronto ma mentre sono in aereo qualcosa potrebbe sconvolgere i loro piani. Renato intanto potrebbe ritrovarsi Otello come convivente. Infine, prossimamente dovrebbe fare il ritorno fisso nella soap opera Ilenia Lazzarin, che interpreta Viola Bruni. Lontana dalle scene per maternità, l’attrice sembra pronta a tornare. Qualcosa però potrebbe ostacolare questo bello idillio che sta vivendo dal matrimonio: Eugenio riceverà un’offerta di lavoro e questo creerà problemi alla coppia, portandoli addirittura ad un periodo di crisi. Riuscirà Eugenio a riconquistare la fiducia della moglie o le cose precipiteranno anche per loro?