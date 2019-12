Stasera in TV: programmi in TV di mercoledì 18 dicembre 2019 sui canali Rai1, Rai2, Rai3, Rete4, Canale5, Italia1, La7, Iris, Cielo e TV8. Ecco il palinsesto completo.

Rai 1

18:45 – L’Eredità

20:00 – TG

20:30 – Soliti Ignoti – Il Ritorno

21:25 – Giorgio Ambrosoli – Il prezzo del coraggio Assoluta

23:20 – Porta a Porta

23:37 – Porta a Porta

00:55 – TG1 NOTTE

01:25 – Che tempo fa

Rai 2

18:15 – TG 2

18:30 – TG Sport Sera

18:48 – Meteo 2

18:50 – Blue Bloods Chinatown

19:40 – N.C.I.S. Un pugno pericoloso

20:30 – TG2

21:00 – TG2 Post

21:20 – Salemme il bello… della diretta! (show, condotto da Vincenzo Salemme)

23:40 – Ll’arte d’ ‘o Sole

01:50 – Supernatural – Il basista

Rai 3

19:00 – TG3

19:30 – TG Regione

19:51 – TG Regione Meteo

20:00 – Blob

20:25 – Non ho l’età

20:45 – Un posto al sole

21:20 – Chi l’ha visto?

00:00 – TG3 Linea notte

00:10 – TG Regione

00:13 – TG3 Linea notte

01:00 – Meteo 3

Rete 4

19:30 – METEO.IT

19:32 – Tempesta d’amore – 232 – 1aTV

20:00 – 100 di questo giorno

20:30 – Stasera Italia

21:25 – #CR4 La repubblica delle donne

00:30 – C’era una volta il… musicarello – Best

01:38 – Stasera Italia

Canale 5

18:45 – Conto alla rovescia

20:00 – TG5

20:39 – METEO.IT

20:40 – Striscia la notizia – La voce della resilienza

21:20 – Viaggio nella grande bellezza – Vaticano

00:30 – X-STYLE (rubrica di moda, costume e tendenza)

01:10 – TG5 – NOTTE

Italia 1

18:30 – Studio Aperto

19:23 – METEO.IT

19:26 – C.S.I. MIAMI – Il velo della sposa

20:25 – C.S.I. MIAMI – L’imboscata

21:20 – Il settimo figlio – 1 PARTE (film fantastico, con Jeff Bridges, Julianne Moore, Ben Barnes, Kit Harington, Olivia Williams, Djimon Hounsou, Antje Traue, Alicia Vikander, Zahf Paroo, Gerard Plunkett, Lilah Fitzgerald)

22:17 – TGCOM

22:20 – METEO.IT

22:23 – Il settimo figlio – 2 PARTE

23:20 – Il re Scorpione – 1 PARTE

23:50 – TGCOM

23:53 – METEO.IT

23:56 – Il Re Scorpione – 2 PARTE

La7

18:00 – Poliziotti a due zampe

19:55 – Il meteo della sera

20:00 – TG LA7

20:35 – Otto e Mezzo

21:15 – Atlantide presenta il film ‘War Horse’ (film drammatico, con Jeremy Irvine, Emily Watson, Tom Hiddleston, David Thewlis, Benedict Cumberbatch, Toby Kebbell, Peter Mullan, David Kross, Eddie Marsan, Niels Arestrup)

00:00 – TG LA7 Notte

Iris

19:15 – HAZZARD – Come ai vecchi tempi

20:05 – WALKER TEXAS RANGER IV – Sfida finale

21:00 – La casa stregata

23:01 – L’allenatore nel pallone 2 (commedia, con Lino Banfi, Anna Falchi, Urs Althaus, Francesco Totti, Joanna Cecylia Moskwa, Giuliana Calandra, Andrea Roncato, Alessandro Del Piero, Gennaro Gattuso, Lucio Montanaro)

01:05 – Sono positivo

02:44 – Ciaknews

Cielo

18:00 – Love it or List it – Prendere o lasciare Vancouver Ep. 26

19:15 – Affari al buio L’urna misteriosa

19:45 – Affari al buio Odio il mio partner!

20:15 – Affari di famiglia Star Wars

20:45 – Affari di famiglia Il trenino

21:15 – Global Meltdown

23:00 – L’ingenua

00:45 – Piccole labbra

TV8

17:30 – Vite da copertina Pamela Prati Prima TV

18:30 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Molise

19:30 – Cuochi d’Italia Ep. 8

20:30 – Guess My Age – Indovina l’età Ep. 72 Prima TV

21:30 – Revenant – Redivivo (film di avventura, con Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Domhnall Gleeson, Will Poulte, Forrest Goodluck)

00:15 – Solomon Kane

02:15 – Il Natale dei ricordi