Silvia Toffanin lutto: la conduttrice di ‘Verissimo’ parla della scomparsa di una persona amatissima e lo fa senza trattenere le lacrime.

Nel corso di ‘Verissimo’ Silvia Toffanin ha dato notizia di una triste notizia, con un lutto che ha colpito lei e non solo. La 40enne conduttrice televisiva riferisce infatti della scomparsa di una amatissima collaboratrice Mediaset, molto impegnata in particolare nel rotocalco televisivo che sin dalla seconda metà degli anni ’90 va in onda su Canale 5 in maniera ininterrotta. Questo annuncio è giunto con un tono di voce vistosamente commosso e rotto dall’emozione. Non viene data alcuna informazione nello specifico sull’identità della donna. Si può però intuire che probabilmente doveva essere di età relativamente giovane. Questo è avvenuto nel corso della puntata trasmessa sabato 14 dicembre.

Silvia Toffanin lutto, l’annuncio a ‘Verissimo’

L’annuncio di questo lutto ha colpito in tanti, che sui social network hanno posto l’accento sulla sensibilità che da sempre è propria della compagna di Pier Silvio Berlusconi. Il 21 invece ci sarà l’ultimo appuntamento dell’anno, e l’ospite d’eccezione sarà Rita Rusic. L’ex moglie di Vittorio Cecchi Gori ribadirà la propria presenza ufficiale in qualità di concorrente al ‘Grande Fratello Vip’. La quarta edizione del reality show con protagonisti dei volti famosi verrà trasmessa sempre su Canale 5 a partire dal prossimo mese di gennaio. Una cosa per altro già annunciata al settimanale ‘Chi’ ad inizio dicembre. Ci saranno anche altri ospiti nella puntata pre-natalizia di ‘Verissimo’. E Silvia Toffanin tra gli altri accoglierà anche la cantante Alessandra Amoroso.

