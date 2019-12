Ci sarà una vera e propria sfilata di star al femminile sul palco di Sanremo 2020. Lo fa sapere Amadeus. “La scelta ha un profondo valore simbolico”.

Al Festival di Sanremo 2020 il conduttore e direttore artistico Amadeus ha fatto sapere che ci sarà una novità. Grossa e mai vista prima. “In ognuna delle cinque serate previste ci saranno due donne. Due conduttrici. In totale quindi le donne a Sanremo 2020 saranno dieci”. Ed il presentatore tv spiega anche il perché di questa scelta. “Ciascuna di loro ci parlerà di qualcosa di significativo vissuto nella loro vita. Un momento grande o piccolo, una riflessione più impegnata oppure qualcosa di divertente vissuto a lavoro o nel privato. Questa cosa per me rispecchia l’idea che avevo fatta mia e che volevo dare al Festival. Sin da quando ho accettato di curare la direzione artistica di questo importante appuntamento, ho sempre avuto come obiettivo quello di rendere Sanremo imprevedibile”.

LEGGI ANCHE –> Sanremo 2020: Tiziano Ferro gela Amadeus, video

Sanremo 2020, alcuni dei possibili nomi in ballo

E allora per Amadeus uno dei modi per portare innovazione ed un modo di far parlare in positivo è proprio quello di scardinare uno degli elementi chiave della più famosa kermesse canora in Italia. Al Festival abbiamo da sempre assistito alla figura della valletta mora e di quella bionda. Stavolta ce ne saranno ben dieci. “Voglio che ciascuna serata sia diversa dalle altre, ed anche questo vuol dire portare cambiamento. Circolano già i nomi. Si va tra alcuni volti interni alla Rai, come Simona Ventura, Vanessa Incontrada ed Antonella Clerici, a volti gettonati e sempre in voga come Diletta Leotta e Chiara Ferragni. Nonostante soprattutto quest’ultima riesca spesso a suscitare discussioni ed a creare divisioni tra chi è favorevole alla sua presenza al Teatro Ariston e chi si dice invece contrario. E si parla anche di Monica Bellucci e di Georgina Rodriguez. Quest’ultima è la compagna di Cristiano Ronaldo, e per lei sarebbe un ottimo modo di affermarsi definitivamente nel nostro Paese.