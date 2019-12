Edita Butkeviciut, ragazza di 30 anni di Aberdeeen (Scozia), è stata colpita da un divano mentre stava gettando la spazzatura. La 30enne è rimasta fortunatamente viva, ma ha riportato gravi fratture.

Scozia, ragazza getta la spazzatura e viene colpita da un divano: denunciati due giovani

È stata travolta e schiacciata da un divano mentre gettava la spazzatura. Questo è quanto accaduto ad una ragazza di 30 anni, Edita Butkeviciut, di Aberdeeen, nel Nord-est della Scozia. Secondo quanto riportato dalla redazione del quotidiano britannico Metro Uk, la 30enne durante la pausa pranzo si era recata a gettare l’immondizia, ma improvvisamente è stata colpita da un divano tre posti che qualcuno aveva lanciato dalla finestra senza neanche guardare se ci fosse qualcuno in strada. Edita è rimasta in strada senza potersi muovere per circa un’ora e senza che nessuno si accorgesse di quanto accaduto. A lanciare l’allarme è stato il fidanzato, Daniel Ferreira, 31 anni, che si trovava al telefono con la 30enne quando si è verificato l’incidente. Edita è rimasta miracolosamente in vita ed è stata soccorsa dal personale sanitario che l’ha trasportata d’urgenza in ospedale, dove le sono state riscontrate diverse fratture multiple, tra cui quella della colonna vertebrale. La ragazza è stata sottoposta ad alcuni interventi chirurgici e dovrà rimanere in ospedale, sottoponendosi ad altri interventi, per diversi mesi prima di potersi riprendere completamente. A gettare il divano dalla finestra, nel tentativo di sbarazzarsene, come riporta Metro Uk, sarebbero stati due ragazzi di 31 e 26 anni che sono stati denunciati.

