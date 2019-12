Riguardo alle previsioni meteo delle ultime due settimane del 2019, gli esperti fanno sapere della concreta possibilità di andare incontro a temperature molto rigide.

Le previsioni meteo per gli ultimi giorni del 2019 parlano di un rischio concreto di gelate. Infatti lo scontro tra l’alta pressioni e correnti umide di provenienza atlantica rischiano di portare, proprio a ridosso di Capodanno, una ondata di aria gelida. Questo farebbe da causa diretta ad un abbassamento deciso delle temperature e di episodi anche molto marcati di maltempo. L’ente statunitense GFS, specializzato in previsioni meteo sia nel breve che nel medio e lungo periodo, riferisce di una prossima risalita di aria calda, più leggera, in direzione del Polo Nord. Lo scontro con correnti rigide porterà al sorgere di ripercussioni che, nel caso dell’Europa, investiranno tutto il Continente fino ad arrivare all’area mediterranea ed anche all’Italia.

Previsioni meteo, gli esperti parlano di possibilità di neve anche a bassa quota

Gli esperti meteo parlano di vero e proprio gelo artico, in arrivo in particolar modo dalla regione russa della Siberia. Ad essere principalmente interessate dal fenomeno saranno le regioni del centro e del Nord. Lì i valori della colonnina di mercurio tenderanno ad aggirarsi verso lo zero termico o meno. Per quanto riguarda le precipitazioni invece dovrebbero essere le zone dell’Adriatico e di Sicilia e Sardegna a risultare maggiormente esposte. Si parla anche di neve anche a bassa quota, in particolare su Puglia, Abruzzo e Marche. Uno scenario che del resto si è visto di recente, in particolare a Natale del 2014 ed a febbraio del 2018. E si parla già da alcuni giorni di inverno come più freddo di sempre, in merito a quello 2020 che inizierà tra pochissimo.

