La bellissima Federica Nargi si mette in mostra su Instagram già in costume, l’ex velina come al solito appare in splendida forma

Pensi all’ideale di bellezza femminile e subito viene in mentre, tra le altre, Federica Nargi. L’ex velina e moglie del calciatore Alessandro Matri è una vera e propria celebrità su Instagram, su cui tiene costantemente aggiornati i suoi followers sulla sua vita. E, spesso, non disdegna scatti particolarmente sensuali e provocanti, potendo contare su forme da urlo. Federica ce le mostra anche in questa occasione, in cui, nonostante si sia ormai sotto Natale e in pieno inverno, si fa vedere in costume. Uno scatto come testimonial della linea di abbigliamento da mare da lei stessa disegnata e una gustosa anticipazione di ciò che vedremo in estate. Sia per quanto riguarda i costumi pubblicizzati, sia per quanto riguarda la stessa ex velina. Passano gli anni, ma delle sue forme non ci si stanca mai. Gambe affusolate, fisico snello, curve a dir poco pericolose. Guardare per credere.

