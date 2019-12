MotoGP | La Yamaha, a quanto pare, starebbe seriamente pensando di mettere sotto contratto Jorge Lorenzo come pilota del team tester.

Jorge Lorenzo in questi anni ha dimostrato di avere una sensibilità unica con la moto. In Yamaha ha lavorato benissimo, portando a casa 3 titoli iridati, mentre in Ducati, con l’aiuto di uno straordinario Dovizioso è riuscito a rendere la Desmosedici una moto di primo livello, capace di giocarsela con le giapponesi.

Ora che però lo spagnolo è disoccupato a causa della scelta di ritirarsi dopo il GP di Valencia sono in tanti a rincorrerlo sul mercato. Lo spagnolo, infatti, è molto appetito dai team grazie alla sua grande esperienza. Inoltre, avendo guidato negli ultimi tre anni per Yamaha, Ducati e Honda, l’iberico è in possesso di una grande mole di dati che possono essere molto utili.

Lorenzo nuovo tester Yamaha?

Come riportato da “Motorsport.com”, quindi, proprio per questo la Yamaha sarebbe sulle tracce dello spagnolo per metterlo sotto contratto come collaudatore in vista della prossima stagione.

Negli ultimi mesi, infatti, la Yamaha dopo aver silurato Folger e aver perso Zarco che è finito in Ducati è rimasta senza un tester per così dire europeo e si è affidata ai piloti giapponesi per provare la nuova moto. Proprio per questo ci potrebbe essere nelle prossime ore un ritorno di fiamma con Lorenzo, che non a caso in questi giorni ha dichiarato che ritornerà nel paddock e che presto farà un annuncio.

