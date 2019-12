Barbara D’Urso redarguisce Patrizia De Blanck visibilmente infastidita. Colpa dell’atteggiamento della contessa durante la diretta di ‘Pomeriggio 5’.

La contessa Patrizia De Blanck sconvolge la platea di ‘Pomeriggio 5’. Barbara D’Urso in testa. Si parlava di castità nella puntata del 17 dicembre, con tra gli altri ospiti anche Orlando Puoti, principe azzurro di ‘Avanti un Altro’, e Luana Colussi. Ognuno ha narrato una vicenda personale che riguarda questo argomento. Poi è toccato alla 75enne nobildonna romana, che però non ha certo mostrato un linguaggio consono a quello che è il suo lignaggio. “Il mio compagno si sta curando la prostata, quindi di trombare non se ne parla”. E poco dopo si rivolge ad Orlando Puoti sbeffeggiandolo. “Se vai in giro vestito così…come fai ad essere arrivato a 40 anni vergine? Quando ti sentirai pronto a 100 anni come fai a trombare?”. Un linguaggio scurrile che ha infastidito la D’Urso, la quale prende le difese di Puoti. “Io proteggo Orlando. Lui non va in giro vestito così, è il suo ruolo in un programma. È stato gentile a vestirsi così anche per noi. Non mi piace che tratti male un mio ospite”.

Patrizia De Blanck, caduta di stile a ‘Pomeriggio 5’

Però anche i modi di esprimersi hanno generato del malumore. Non solo in studio a ‘Pomeriggio 5’ ma anche sui social network. In più di un utente ha rimproverato a Patrizia De Blanck di parlare in maniera assolutamente fuori luogo. In televisione, in una fascia che è assolutamente alla portata dei bambini, che possono assistere anche solo per caso ad esternazioni rilasciate con un tale lessico, non c’è che porre delle critiche legittime in proposito. Alla fine comunque la contessa si è scusata e ha anche chiarito con Orlando Puoti, preso di mira in maniera totalmente gratuita.

