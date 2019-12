Johann Zarco in vacanza con la compagna Veronika Thielova si rilassa e si diverte prima dei prossimi test MotoGP in sella Ducati GP19 del team Reale Avintia.

Johann Zarco ha fortemente rischiato di rimanere fuori dalla griglia MotoGP nel 2020, ma alla fine una sistemazione è stata trovata. Il pilota francese correrà nel team Reale Avintia con una Ducati Desmosedici GP19.

Inizialmente sembrava poco interessato a tale opzione, visto che la squadra spagnola in questi anni ha raccolto risultati scarsi. Tuttavia, dai vertici sportivi della casa di Borgo Panigale gli sono arrivate le garanzie tecniche che sperava. Non a caso il team Reale Avintia dal 2020 avrà un supporto maggiore, come testimoniato dal rinnovo di contratto avvenuto dopo il GP di Valencia.

In attesa di salire sulla sua Desmosedici GP19 nei prossimi test MotoGP, adesso Zarco si sta godendo le proprie vacanze. Si trova alle Maldive assieme alla compagna Veronika Thielova al caldo, lontano dalla fredda Europa. In video pubblicato sul suo profilo ufficiale Instagram si è esibito in un salto mortale all’indietro. Di seguito il filmato con protagonista il pilota francese, autore di un buon backflip.