Meteo, crollo delle temperature e numerose nevicate previste in quota: gli aggiornamenti sul peggioramento del tempo nei prossimi giorni

Tempo in peggioramento su tutta la penisola, con temperature in calo e nuova serie di nevicate previste in varie zone in alta quota. Ecco gli aggiornamenti meteo dei prossimi giorni. Fino a giovedì le precipitazioni si concentreranno sulle Alpi. Previste piogge non troppo consistenti, in particolare sulle Alpi occidentali, neve in alta quota. A partire da venerdì invece arriverà una perturbazione che porterà aria più fredda. Nevicate piuttosto robuste su tutto l’arco alpino in generale, anche se per la maggior parte soltanto in alta quota, vale a dire a partire dai 1300 metri sul livello del mare. Neve a quote inferiori verso sera su alto Piemonte, Alpi Orobie, Trentino Alto Adige e Dolomiti. La perturbazione, tra la notte di venerdì e la mattina di sabato, si sposterà verso le regioni del Centro e del Sud. Neve in quota, a partire dai 1300 metri, sull’Appennino centro-settentrionale, accumuli di neve previsti poi in Toscana e in Lazio. Possibili delle variazioni nel corso di tutto il weekend, con tempo piuttosto incerto.