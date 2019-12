Meteo e traffico in tempo reale sulle autostrade italiane nella giornata di mercoledì 18 dicembre 2019. Leggi le previsioni per le prossime ore.

Dopo la fase anticiclonica sul Mediterraneo ritornano le prime piogge sparse anche al Centro-Sud. Un flusso perturbato atlantico tornerà a far visita con un netto peggioramento delle condizioni meteo a partire da venerdì sul Nordovest. I fenomeni si estenderanno rapidamente a Triveneto e regioni tirreniche, subito dopo seguirà un secondo intenso fronte ciclonico nella giornata di sabato, che dalla Sardegna punterà le regioni centro-meridionali a partire da quelle tirreniche.

Nella serata di oggi si registrano rovesci sul Nordovest, Lazio e Campania, parte orientale della Sardegna e Calabria jonica. Temperature minime comprese tra 9 e 15°C, possibilità di nebbia sulle pianure dell’Emilia Romagna e delle Marche.

Giovedì 19 dicembre instabilità diffusa su gran parte delle regioni italiane, con piogge su tutti i settori del Centro-Nord, temporali su Campania, Calabria e Puglia centrosettentrionale, in parziale assorbimento nelle ore serali. Temperature massime ancora oltre la media stagionale, comprese tra 9 e 13°C sulle regioni peninsulari, di poco superiori in Sicilia.

La viabilità in tempo reale sulle Autostrade italiane

Nell’area di Milano si registra traffico rallentato sulla A4 Milano-Brescia (Km 139 – direzione: Torino) in uscita a Monza provenendo da Brescia, tra Nodo di Pero e Cormano e tra Milano est e Bivio A4/Raccordo Viale Certosa per veicolo in avaria. Si segnalano code sulla A8 Milano-Varese (Km 15 – direzione: Varese) tra Svincolo Lainate-Arese e Legnano.

A Bologna traffico a rilento sulla A14 autostrada Milano-Napoli-Ancona (Km 9 – direzione: Autostrada Milano-Mapoli) tra Bivio A14/A13 Bologna-Padova e Bivio A14/Racc. A1 BO Casalecchio.

A Firenze coda di 3 km sulla A1 Bologna-Firenze (Km 266.673 – direzione: Milano) tra Calenzano e Bivio A1-Variante per veicolo in avaria. Rallentamenti anche sulla A11 Firenze-Pisa nord (Km 15 – direzione: Pisa) tra Prato est e Prato Ovest per materiali dispersi.

A Roma sulla A24 Roma-L’Aquila-Teramo (Km 7.3 – direzione: Tangenziale est) coda tra Portonaccio e Bivio A24/Tangenziale est RM e tra Via Togliatti e Inizio Complanare per traffico intenso.

A Napoli, sulla Tangenziale, code in uscita all’Arenella e in entrata a Corso Malta verso Pozzuoli.