MotoGP | Marc Marquez nell’attesa che inizi una nuova avventura in MotoGP si prepara ad essere protagonista di un altro grande evento sportivo.

Marc Marquez è atteso ad un’altra stagione da protagonista nel 2020. Il rider spagnolo dopo aver vinto 8 titoli ha messo nel mirino il 9° che lo porterebbe alla pari di Valentino Rossi. Il pilota iberico però, per fare ciò, dovrà battere l’agguerrita concorrenza di diversi avversari.

Prima di ributtarsi nella mischia però per Marc Marquez c’è ancora qualche giorno di vacanza e lo spagnolo sarà protagonista indiretto di un evento sportivo di portata mondiale: ovvero El Clasico.

Fischio d’inizio alle 20

Marquez, infatti, darà il via al prossimo Barcellona-Real Madrid che si terrà proprio questa sera alle ore 20. Non è la prima volta che l’iberico va allo stadio, ma sicuramente per lui è la prima volta che dà il via ad una gara.

Marc è da sempre, insieme al fratello Alex, un grande fan del Barcellona e spesso ha seguito la squadra al Camp Nou. Davvero un bel riconoscimento per l’8 volte campione del mondo che potrà provare così l’ebrezza di calcare lo stesso prato di Messi e compagni poco prima del match più atteso dell’anno.

Antonio Russo