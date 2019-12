Ludovica Pagani sempre più popolare e scatenata su Instagram, l’influencer conquista tutti con i suoi scatti provocanti e le sue curve

Una delle novità degli ultimi tempi sui social è rappresentata da Ludovica Pagani. La bellissima e biondissima influencer, nota al pubblico sportivo per le apparizioni su Sportitalia e sui video ironici degli youtuber ‘Gli Autogol’, si sta affermando come una delle bellezze più spiate su Instagram. Lei lo sa e ci gioca molto, postando sempre più scatti da far girare letteralmente la testa.

Notorietà sempre più in crescita per lei, che di recente si è data anche ai sondaggi Instagram sull’esito delle partite di calcio. Una nuova attività che le ha portato anche qualche hater. Ma del resto nel pianeta pallone piacere a tutti, anche se sei una bella ragazza, è praticamente impossibile. La polemica è sempre dietro l’angolo…

Come che sia, resistere alla sua bellezza è comunque davvero difficile. E in uno degli ultimi scatti, ha messo alla prova più che mai le coronarie dei suoi followers. Testimonial di una nota marca di jeans, ha messo in mostra un lato B notevole, sebbene coperto dai pantaloni, restando senza veli nella parte soprastante. I dettagli delle sue curve sono comunque perfettamente visibili e uno dei fan, con un commento, racchiude probabilmente un pensiero comune. “Basta, mi stai facendo diventare pazzo!”. Anche l’amica Valentina Vignali non può esimersi dal commentare simpaticamente “E la madò”.