Vera rivelazione della stagione 2019 di F1, il pilota della Ferrari Leclerc è stato scelto dall’Autosport International Show come ospite d’onore per l’evento del prossimo 12 gennaio.

Suo è il record di pole position, 7, nel campionato da poco concluso e sue sono le vittorie più prestigiose firmate dalla Rossa, ovvero Spa e Monza. Per questo Autosport ha voluto fare uno strappo alla regola e in occasione dell’evento celebrativo per i 70 anni dalla sua nascita ha deciso di invitare come ospite d’onore Charles Leclerc.

“È sempre emozionante per i fan vedere da vicino una delle migliori star del Circus e la sua presenza renderà International Show un incontro da perdere“, ha dichiarato James Allen, presidente di Motorsport Network. “Lo conosco da qualche tempo e mi piace immensamente. È una grande personalità nel nostro sport”, ha proseguito il britannico a proposito del Principino, balzato nel giro di pochi mesi dalla F2 all’Alfa Romeo Sauber alla scuderia di Maranello. “Ha un istinto di gara da driver maturo ed è dotato di una velocità sorprendente. Non c’è dubbio che abbia tutti gli strumenti per lottare per il titolo già dal mondiale venturo“.

Al NEC di Birmingham il monegasco avrà quindi la chance di incontrare il pubblico inglese notoriamente molto sportivo e pronto a sostenere anche l’avversario.