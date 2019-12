La madre di Nadia Toffa, Margherita Rebuffoni, ha raccontato di aver detto una grande bugia alla figlia: vediamo qual era il motivo.

Margherita Rebuffoni è la madre della celebre conduttrice delle Iene e inviata Nadia Toffa. La ragazza è deceduta a causa di un tumore il 13 agosto di quest’anno. Spesso Margherita è stata intervistata ultimamente da coloro che cercano di ripercorrere gli ultimi momenti di Nadia e di omaggiare il ricordo della iena bresciana.

Al Corriere della Sera la madre della Toffa ha raccontato un episodio davvero toccante. Mentre la fine della vita di sua figlia si avvicinava, la signora Rebuffoni ha deciso di mentirle ma per proteggerla da una verità troppo avvilente.

Leggi anche >>> Nadia Toffa: due importanti riconoscimenti alla compianta conduttrice – VIDEO

La madre di Nadia Toffa svela: “Ho mentito a mia figlia”, ecco il perché

Margherita aveva raccontato a Nadia di essere malata e di aver bisogno di cure specifiche che poteva trovare nella clinica Domus Salutis. Aveva poi chiesto alla figlia di andare con lei per trascorrere insieme quei giorni difficili.

Quello che Margherita aveva omesso era che la Domus Salutis era una struttura che ospitava malati terminali. La madre di Nadia Toffa non era malata ma aveva detto questo per portare la figlia in clinica e non farla spaventare. Proprio alla Domus salutis Nadia è morta.

La madre della conduttrice ha anche rivelato che, nonostante sua figlia non volesse ammetterlo, negli ultimi tempi era molto debole e non voleva mostrarsi così alle persone care. Per questo motivo negli ultimi giorni aveva allontanato gli amici e anche un uomo molto dolce di cui si era innamorata. Nadia aveva usato la scusa, non vera, che lui non la accompagnava quando lei aveva bisogno delle terapie contro il cancro ma lui aveva capito e aveva lasciato a Nadia il diritto di allontanarlo.

Leggi anche >>> Ilary Blasi Nadia Toffa | La showgirl spiega finalmente la sua assenza

Teresa Franco