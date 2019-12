Grande Fratello, il racconto di un ex concorrente, costretto al ricovero ospedaliero con tanto di Tso al termine del reality

Numerosi gli episodi, nelle varie edizioni del Grande Fratello, che hanno fatto discutere. Tra questi, lo spogliarello di Paolo Mari, concorrente dell’edizione del 2009. Uno spogliarello totale davanti alle telecamere, un nudo integrale. Un momento di televisione che, a modo suo, ha fatto storia. A 10 anni dall’accaduto, Paolo ha finalmente spiegato cosa gli ha provocato quella specie di raptus. A ‘Live non è la D’Urso‘, l’uomo ha raccontato: “Il mio è stato un disagio sociale che ho mostrato davanti a tante persone. Un momento per me toccante a livello psicologico, fui buttato fuori dalla casa e dopo circa una settimana fui ricoverato con un Tso. Ero diventato aggressivo, soffrivo di bipolarismo, un momento ridevo e quello dopo tutto cambiava improvvisamente. Ci ho messo molto per venirne fuori. Sono più di cinque anni che non prendo psicofarmaci, ho imparato a gestire i miei impulsi e sono una persona migliore. Adesso ho tre figli, dopo la primogenita avuta 23 anni fa, con un’altra donna ho avuto un altra femmina e un maschietto”.