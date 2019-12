Terribile pochi minuti fa, due fratelli travolti da un furgone

Una vera e propria tragedia che ha coinvolto due fratellini di cinque e sei anni a La Spezia. I due bambini sono rimasti feriti gravemente dopo essere stati travolti da un furgone in una strada situata al confine tra Sarzana e Santo Stefano di Magra. Il più piccolo è stato trasportato al Meyer di Firenze in elicottero, mentre il più grande purtroppo è stato ricoverato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale pediatrico di Sant’Andrea di La Spezia. Insieme ai due bambini c’era la loro mamma che è rimasta illesa, e che adesso è al capezzale dei suoi bambini a pregare per il meglio.

Sui social ci sono già tantissimi messaggi di solidarietà per la mamma dei due bambini che sono stati travolti: sono in tantissimo che si sono uniti al dolore della donna e stanno pregando per i due piccoli, sperando per il meglio.