L’aumento dei requisiti di sicurezza stradale sta procedendo ad un ritmo troppo veloce per consentire ai produttori di trovare una buona soluzione.

I pilastri principali del parabrezza sono diventati sempre più grandi, riducendo la visibilità. Ferrari mira a risolvere questo problema con una versione stradale del design del parabrezza a mezzaluna per distribuire la forza necessaria per un’integrità strutturale ottimale.

Il passaggio dalla tecnologia racing ai veicoli stradali non è una novità. Ciò nonostante, è passato un po’ di tempo da quando l’industria ha visto un’innovazione così grande come questa.

Il supporto circolare (denominato “halo”) al centro del parabrezza permette ai montanti anteriori di essere molto più piccoli, fornendo una visibilità senza pari. Si potrebbe pensare che questo possa limitare la visibilità frontale, Ma Ferrari ha pensato anche a questo. La casa automobilistica italiana ha implementato una telecamera esterna per proiettare in tempo reale ciò che vede all’interno del montante. Una soluzione digitale simile è stata implementata per sostituire lo specchietto retrovisore. Niente di troppo innovativo, visto che ci sono da tempo gli specchietti retrovisori digitali sia sulle auto da strada che da corsa.

Mentre molte auto da corsa come la GT3 sono dotate di tergicristalli verticali centrali, questa configurazione è estremamente poco pratica su strada. Detto questo, il sistema “halo” stradale potrebbe porre rimedio a questa situazione. Con un montante centrale, consentirebbe di montare i tergicristalli in verticale al centro del parabrezza, fornendo significativi vantaggi aerodinamici.

Degno di nota nel brevetto era anche una menzione dei materiali, e che qualsiasi tipo di materiale poteva funzionare con questa soluzione, compresa la tela. Ferrari ha detto che il pilastro così strutturato permetterebbe nuove opportunità aerodinamiche, condividendo una minuscola somiglianza con quello che abbiamo visto in Formula 1.

Non siamo sicuri se e quando questo sistema vedrà la luce del giorno, ma siamo molto entusiasti di vedere come cambierà gli standard del design e delle prestazioni dell’auto.