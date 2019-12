Federica Panicucci scappa alle Maldive: la reazione del compagno

Federica Panicucci è protagonista tutti i giorni con Mattino Cinque, il programma di informazione che va in onda su Canale Cinque. Così è diventata una delle conduttrici più amate della televisione, per non parlare del fatto che è di una bellezza mozzafiato. Ha più di cinquant’anni ma sembra una ragazzina di trent’anni in meno, con i suoi capelli biondi e il suo fisico incredibile. Ogni tanto però ha bisogno di staccare la spina, e questa volta ha deciso di farlo con un viaggio alle Maldive insieme ai suoi figli.

“Poter staccare la spina per qualche giorno per ricaricare le pile è davvero un privilegio” ha dichiarato con un post su Instagram Federica, annunciando le sue meritate vacanze. Tra i commenti spunta quello del suo compagno Marco Bacini, i due sono innamoratissimi e inseparabili e fanno sempre fatica a passare del tempo lontani. Infatti il compagno le scrive “Manchi” e lei risponde: “Anche tu tanto amore mio”. Questo scambio di battute ha scatenato la tenerezza dei followers della conduttrice, che hanno riempito entrambi i commenti di likes e di risposte.